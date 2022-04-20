يدخل موسوعة «غينيس» كصاحب أضخم لسان في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - دخل شاب أمريكي، يدعى دانتي بارنز، موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بعد أن تم تسجيله صاحب أضخم لسان في العالم.
وقالت موسوعة «غينيس» إن بارنز له أكبر محيط لسان في العالم، إذ إنه عندما يتمدد يصل لسانه إلى ارتفاع 42 ملم، وعرض 40 ملم.
ونشرت الموسوعة مقطع فيديو يظهر ضخامة لسان بارنز الاستثنائية، إذ بدا كأنه يملأ فمه بالكامل، كما وضع الشاب بيضة إلى جوار لسانه ليظهر اللسان مقاربًا إلى حد كبير لحجم البيضة.
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