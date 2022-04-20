وفاة عازف البيانو الروماني الشهير رادو لوبو

محمد بن مسعود - الدمام - توفي عازف البيانو الروماني الشهير رادو لوبو في سويسرا، عن عمر 76 عامًا.
وقد أكدت وكالته «تيلين»، أمس الثلاثاء، أن لوبو توفي يوم عيد الفصح، الأحد الماضي.
وكان عازف البيانو توقف بالفعل عن الأداء المسرحي في عام 2019 بسبب المرض.
ونظرًا لأدائه الرائع وثروته الكبيرة من اللمسات الخاصة، كان لوبو يُعد عازف بيانو استثنائيًا.
وكتبت صحيفة «لو تيمبس» السويسرية الفرنسية عن الفنان الراحل: «لقد ترك بصماته على أجيال من المستمعين بأسلوبه الرقيق ولمساته الدقيقة المبهجة».
وكتب منظمو مهرجان جورج إنيسكو، وهي مسابقة موسيقية كلاسيكية كبرى في رومانيا، على موقعهم الإلكتروني: «لقد كان موسيقيًا لطيفًا ومتواضعًا، له ظهور إعلامي نادر وحس خاص لابتكار وإعادة تقديم الموسيقى على خشبة المسرح».
وفاز لوبو بجوائز دولية، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية ومع أشهر فرق الأوركسترا في العالم.
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