أغنى رجل في العالم ينام عند أصدقائه ولا يملك منزلاً!

محمد بن مسعود - الدمام - «أنا لا أمتلك مكانًا في الوقت الحالي، فأنا أقيم حرفيًا عند أصدقائي»، بهذه الكلمات كشف إيلون ماسك ما لا يمكن توقعه من أغنى رجل في العالم.
فقد جاءت تصريحات الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، خلال مقابلة بالفيديو مع كريس أندرسون رئيس منظمي مؤتمر TED، التي نشرت الاثنين.
وأضاف فيها «إذا سافرت إلى منطقة الخليج، حيث توجد معظم الأعمال الهندسية لشركة تسلا، فأنا أتنقل أساسًا بين غرف النوم الإضافية للأصدقاء».
وكان ماسك، الذي تقدر ثروته الصافية بنحو 251 مليار دولار وفقًا لبلومبرغ، يرد على تعليق أندرسون بأن الكثيرين مستاؤون من مفهوم المليارديرات، نظرًا للتفاوتات العالمية في الثروة، بحسب موقع «بيزنس إنسايدر».
كذلك، قال الرجل المثير للجدل لأندرسون: «بالتأكيد، ستكون مشكلة كبيرة إذا كنت أنفق مليارات الدولارات سنويًا في الاستهلاك الشخصي، لكن هذا ليس هو الحال»، مضيفًا أنه لا يمتلك يختًا أو يقضي إجازات فعلية، على الرغم من أنه يمتلك طائرة نفاثة شخصية.
وأوضح «ليس الأمر كما لو أن استهلاكي الشخصي مرتفع، أعني، الاستثناء الوحيد هو الطائرة، لكن إذا لم أستخدم الطائرة، فإن لدي ساعات أقل للعمل»، في إشارة إلى أن الاستهلاك المرتفع الوحيد هو الطائرة الشخصية التي لديه للتنقل من أجل عمله.
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