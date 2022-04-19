شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن حرق مركبة أمام منزل مالكها في المدينة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبضـت شـرطة منطقة المدينة المنورة علـى مواطـن حـرق مركبـة أمـام منـزل مالكهـا إثـر خـلاف بينهما، وجـرى إيقافـه
واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
محمد يوسف
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