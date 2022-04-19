شكرا لقرائتكم خبر رموز إرشادية لتفادي ضياع الأطفال بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتفادي ضياع الأطفال في الزحام فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برنامجا بعنوان الرموز الإرشادية لاستقبال أطفال المعتمرين والزوار وتقديم الرموز الإرشادية لغير الناطقين بالعربية والأساور.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي، أن الرئاسة تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دور الزيارات الخارجية والتعريفية بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الرئاسة.

وأفاد مدير إدارة الزائر الصغير فهد الحتيرشي، بأن الإدارة تحرص كل الحرص على الاهتمام بهم وتقدم لهم كل الخدمات، ومن بينها تقديم الرموز الإرشادية والأساور. فيما تعنى الوكالة المساعدة للخدمات والشؤون الميدانية النسائية بالمسجد الحرام ممثلة بإدارة الأبواب النسائية باستقبال قاصدات المسجد الحرام والترحيب بهن وتسهيل حركة دخول القاصدات من خلال 154 موظفة من ذوات الخبرة والكفاءة، يمارسن عملية التأكد من حقائب القاصدات بمهنية واحترافية عالية موزعات على 17 بابا.

ويعمل فريق إدارة الأبواب النسائية بالتعاون مع الجهات الأمنية، على تحويل مسارات المعتمرين والزوار، إضافة إلى تحويل بعض الأبواب الأخرى للخروج فقط، وذلك بعد التأكد من امتلاء المصليات داخل المسجد الحرام.

فيما جهز التجمع الصحي بمكة المكرمة 3 مراكز طوارئ متمركزة في أروقة الحرم المكي، وذلك لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة لحالات إنقاذ الحياة في الجلطات والأزمات القلبية وغيرها لجميع مرتادي بيت الله الحرام على مدار 24 ساعة، مدعمة بكامل الإمكانات الطبية الحديثة.

وتركز إجراءات استقبال الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة على تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة بمركز طوارئ الحرم للزوار والمعتمرين، ونقلهم مباشرة إلى مستشفى أجياد، والذي يعنى بالكشف والتشخيص وتقييم الحالة حسب وضعها الصحي، وإجراء التحاليل والأشعة المختلفة، ليتم بعدها التواصل العاجل والمباشر عبر خدمة الخط الساخن مع مدينة الملك عبدالله الطبية لاختصار الوقت في نقل الحالات، وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى.

أبرز خدمات إدارة الأبواب النسائية:

تنظيم دخول ضيفات الرحمن عبر أبواب المسجد الحرام

توجيههن إلى الأبواب والمداخل ذات الكثافة الأقل

إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لقاصدات البيت الحرام ليؤدين مناسكهن براحة وطمأنينة

تقليل حدة الازدحام في ظل توافد أعداد كثيفة من المعتمرين والزوار

خدمة الرموز الإرشادية والأساور:

- توضع في معصم اليد

- بها رقم جوال المرافق للطفل

- تضمن عدم ضياع الأطفال، وتسهل الوصول إليهم

- تأتي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية