اخبار الخليج – رئيس ديوان ولي العهد يسلّم منتسبي الديوان وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة، رئيس ديوان ولي العهد، أن اعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتثمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة، يمثل دافعاً لمواصلة العمل بذات العزم وروح الفريق الواحد، مشيدًا بالجهود المخلصة والإسهامات البارزة لموظفي ديوان ولي العهد في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس ديوان ولي العهد إن التكريم الملكي السامي يعكس ما يوليه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من رعايةٍ اهتمام بتقدير جهود أبناء البحرين من العاملين في الصفوف الأمامية والجهات الحكومية المساندة.

جاء ذلك لدى تفضل معاليه اليوم بتسليم «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي» للكوادر الوطنية من منتسبي ديوان ولي العهد، إنفاذًا للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة، حيث أشار سعادته إلى أن هذا التكريم يعد دافعًا وحافزًا لمواصلة العمل ضمن فريق البحرين لتحقيق مزيدٍ من المنجزات الوطنية ورفع اسم مملكة البحرين عاليًا.

وهنأ رئيس ديوان ولي العهد الحاصلين على «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي»، معربًا عن فخره واعتزازه بجهودهم التي كان لها الأثر فيما تحقق حتى اليوم، والتي سطروا فيها أروع قصص البذل والعطاء في خدمة الوطن، مؤكدًا مواصلة العمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين، والمضي قدمًا بذات العزم وبنفس الوتيرة من أجل خير ونماء الوطن.

من جانبهم؛ أعرب منتسبو ديوان ولي العهد الذين تشرفوا بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي، عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا التكريم السامي، مؤكدين أن هذا الوسام يعد دافعًا لمواصلة العمل بذات العزم وبذل المزيد في خدمة الوطن.