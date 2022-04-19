محمد بن مسعود - الدمام - عروس حسناء تسقط جثة هامدة في يوم فرحها امام العريس وكل المعازيم .. وعند الكشف عليها كانت الصدمة !

لقيت عروس روسية مصرعها، في يوم زفافها، وسط ذهول العريس والمدعوين. وتوفيت العروس بسبب الحساسية التي تسببت بها المكسرات التي تم تقديمها لها وللمدعوين أثناء حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة الزفاف. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وتبين أن العروس كانت تعاني منذ الطفولة من حساسية مفرطة من كل أنواع المكسرات، وقد أبلغ أقارب الفتاة هذا الأمر للموظفين عندما حجزوا أطباقا لإقامة مأدبة الزفاف، لكنه اتضح لاحقا، أن أطباقا من حلويات على الطاولات كانت تحتوي على قطع من المكسرات.

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