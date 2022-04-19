وزير الخارجية: المملكة كانت ولا تزال أكبر داعم للشعب اليمني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

بارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأديتهم اليمين الدستورية اليوم في عدن، وثمن سموه حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “المملكة كانت ولا تزال أكبر داعم للشعب اليمني، وسوف تواصل القيام بذلك، ونؤكد دعمنا الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له”.