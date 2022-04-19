نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي. واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن خطط المرور للعشر الأواخر من رمضان والتي تركز على إداره حركة المرور بشكل عام عبر تنظيم المواقف ومنها 5 مواقف على مداخل مكة المكرمة إضافة إلى 9 مواقف داخل العاصمة المقدسة وتشغيل نقاط الفرز الداخلية والخارجية، والتحكم في تدفق والوصول إلى الحرم المكي الشريف ،ومراعاة حركة وسلامة المشاة عبر تخصيص مسارات خاصة لهم بعد خروجهم من ساحات الحرم وعزلها تماما عن حركة المركبات ومنع دخول الدراجات النارية من الدائري الثالث ودخولها إلى المنطقة المركزية.

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