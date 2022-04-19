اخبار الخليج – مواطنون متقاعدون: أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بصرف الزيادة بأثر رجعي أفرحنا وأثلج صدورنا

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن مواطنون متقاعدون أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمباشرة صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي للعام 2021 وحتى شهر أبريل من العام 2022 وإدخالها في حساباتهم المصرفية بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية.

وأعرب المتقاعدون عن فرحتهم بهذا التوجيه الذي أثلج صدورهم، مؤكّدين بأنّ صرف الزيادة سيعزز من قدرة المتقاعد في ترتيب أولوياته وتدبير شؤون حياته من خلال توظيفها واستثمارها وإدارتها بالشكل الأمثل، آملين مواصلة حفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين في أنظمة التقاعد وصون مكتسباتهم.

وفي هذا الصدد، أكد المواطن عبدلله حسن الجيب بأن مثل هذه القرارات تؤكد حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين، من خلال تسريع إصدار الأوامر التي تصب في صالح المواطن.

وأشار إلى أنه كان ينتظر هذه الزيادة المبشرة التي تحقق له ولأسرته المنفعة وتسهم في توفير الحياة الكريمة لهم، حيث قال: «كنا نتطلع لهذه الزيادة السنوية التي ستسهم في رفع مستوى معيشتنا، حتى جاء أمر وتوجيه سموه الكريم بصرف المستحقات وبأثر رجعي، الأمر الذي أثلج صدورنا وأفرحنا، لا سيما في هذا الشهر الفضيل ونحن مقبلون على عيد الفطر المبارك».

وتوجه الجيب بخالص الشكر والامتنان لكلا السلطتين التنفيذية والتشريعية على تعاونهم المثمر والفاعل في تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين، وخروجهم بأفضل التصورات والحلول بما يحقق المصلحة العامة، آملاً مواصلة حفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين في أنظمة التقاعد وصون مكتسباتهم.

فيما ذكر المواطن سعد سلطان علي أنّ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بصرف الزيادة بأثر رجعي يؤكد حرص سموه الدائم واهتمامه بتغليب مصلحة المواطنين وضمان حقهم لا سيما المتقاعدين منهم، حيث كان هذا الأمر انفراجة للعديد من الأسر البحرينية التي يعيلها مواطن متقاعد، وذلك من خلال ما سيسهم به من تحسين ظروف الحياة المعيشية.

وتابع قائلاً: نحن على ثقة تامة بقرارات الحكومة التي تباشر وضع السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق المنفعة العامة بما يضمن حقوق المتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية، حيث أنها حرصت على تنفيذ العديد من الخطوات الإيجابية في الأعوام السابقة، ونحن على يقين بأنها لن تألوا جهداً في صياغة المبادرات ووضع الحلول المستدامة التي تصب في صالح الجميع.

أما المواطن عبد الله ناصر فقد ثمّن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن صرف زيادة المعاشات التقاعدية بأثر رجعي، متطلعاً أن تتحقق الاستدامة للصناديق التقاعدية بما يضمن حقوق المشتركين ويحقق المصلحة الوطنية.

وأضاف بأنّ المتقاعد سيستفيد بلا شك من هذه الزيادة السنوية التي أثلجت صدور الأسر البحرينية، خاصةً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث ستتمكن الأسر من موازنة الصرف خلال الأشهر القادمة بعد الحصول على الأثر الرجعي.

وفي الختام قال: «نعرب عن بالغ الشكر والتقدير لجهود الحكومة وكافة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، لوصولهم إلى توافقات إيجابية تسهم في تحقيق الهدف المنشود للجميع وفقاً لمصلحة المتقاعدين والمشتركين وبما ينعكس على مستقبل الصناديق التقاعدية، ونحن على ثقة تامة بقرارات الحكومة الموقرة التي تضع المواطن البحريني نصب أولوياتها».