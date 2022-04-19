شرطة المدينة تقبض على مواطن حرق مركبة أمام منزل مالكها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة قبضـت شـرطة منطقة المدينة المنورة علـى مواطـن حـرق مركبـة أمـام منـزل مالكهـا إثـر خـلاف بينهما، وجـرى إيقافـه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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