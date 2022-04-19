وجه أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من الجهات المعنية، لمسح جميع المحال التجارية المجاورة للموقع الذي تعرض لحادثة اشتعال وميضي بشارع البخاري بمدينة بريدة صباح اليوم الثلاثاء.
وأكد أمير القصيم أن اللجنة ستقوم بالتأكد من جميع الإجراءات المرتبطة بالأمن والسلامة، والرفع بتقرير مفصل عما يتم ملاحظته، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة والتعليمات بشكل عاجلٍ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث لا قدر الله.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة عليا بالقصيم للتأكد من إجراءات السلامة بعد حادثة شارع البخاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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