مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي

استغلال التبرعات بقصد غسيل الأموال من الجرائم الموجبة للتوقيف قالت النيابة العامة إن استغلال التبرعات بقصد إخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري، من الجرائم الكبيرة الموجبة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 رمضان 1443 هـ 18 رمضان 1443 هـ

أداء صلاة الميت على الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة لولوة بنت فهد بن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 رمضان 1443 هـ 18 رمضان 1443 هـ

الراجحي يفتتح الاجتماع الأول للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 رمضان 1443 هـ 18 رمضان 1443 هـ

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