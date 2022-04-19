اشتعال وميضي ينتج عنه تضرر 14 محلا ببريدة

أعلنت إمارة منطقة القصيم عن إبلاغ مركز التحكم والتوجيه بادارة الدفاع المدني ببريدة عن حادث اشتعال وميضـي في محل بشارع الإمام البخاري، وتـم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن اشتعال وميضي يحتمل في محل تجاري تقدر مساحته 150 م2 نتج عنه تضرر 14 محلا مجاورا وعدد ثلاث سيارات وعمارة سكنية، وكذلك تضرر ثلاث منازل بأضرار بسيطة عبارة عن تصدعات بالجبس وتهشم زجاج النوافذ. وقد تم تأمين الموقع وتنفيذ الجانب الوقائي من قبل الدفاع المدني، دون حدوث خسائر بشرية وجاري استكمال الإجراءات.



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