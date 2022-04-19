شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تحذر من جمع التبرعات وغسلها تحت غطاء العمل الخيري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت النيابة العامة من استغلال دعوات التبرع المجهولة بغرض التمويه معتبرة ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت عبر حسابها على موقع تويتر: يُحظر استغلال جانب التبرعات الخيرية في دعوات مجهولة المصدر أو لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات بقصد التمويه والإخفاء لأموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري.

وأضافت أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

كما أوضحت "يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

تحويـل أمـوال أو نقلهـا أو إجراء أي عمليـة بها، مع علمه بأنهـا مـن متحصلات جريمـة؛ لأجـل إخفـاء المصـدر غير المشروع لتلك الأمـوال أو تمويهـه، أو لأجـل مسـاعدة أي شخص متـورط فـي ارتكاب الجريمـة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، اكتساب أمـوال أو حيازتهـا أو استخدامها، مـع علمـه بأنهـا مـن متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، إخفاء أو تمويـه طبيعـة أمـوال، أو مصدرهـا أو حركـتها أو ملكيتهـا أو مكانهـا أو طريقـة التصـرف بهـا أو الحقـوق المرتبطـة بهـا، مـع علمـه

بأنها من متحصلات جريمة، الشروع فـي ارتكاب أي مـن الأفعـال المنصـوص عليهـا فـي

الفقرات (۱) و(٢) و(۳) مـن هـذه المادة، أو الاشتراك فـي ارتكابهـا بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة

أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.