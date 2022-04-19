أمين عام المؤتمر يواسي آل الجبري

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ محمد عبدالله الجبري – عضو مجلس النواب بالدائرة (86) مديرية جبلة محافظة اب – عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والشيخ/ علي عبدالله الجبري – رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة (86) مديرية جبلة، وكافة آل الجبري ، وذلك بوفاة المغفور لها باذن الله تعالي شقيقتهم.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.