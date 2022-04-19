اخبار دوليه – بايدن: أمريكا سترسل المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬للصحفيين‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سترسل‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬المدفعية‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬اتصاله‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬مع‭ ‬حلفاء‭ ‬غربيين‭ ‬لمناقشة‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭.‬

ولدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سترسل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المدفعية‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬،‭ ‬قال‭ ‬بايدن‭ ‬نعم‭.‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جين‭ ‬ساكي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬للصحفيين‭ ‬الذين‭ ‬يسافرون‭ ‬مع‭ ‬بايدن‭ ‬إلى‭ ‬نيو‭ ‬هامبشاير‭ ‬إن‭ ‬الإدارة‭ ‬ستواصل‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الذخيرة‭ ‬والمساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأخرى‭.‬