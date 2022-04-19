اخبار الخليج – بالصور.. محافظ الجنوبية يكرم عدداً من الموظفين بمناسبة فوز المحافظة بجائزة التميز في التواصل مع العملاء لسنة 2021م

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، بعدد من منتسبي المحافظة الجنوبية، وذلك بمناسبة فوز المحافظة بجائزة التميز في التواصل مع العملاء لسنة 2021م ضمن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) للعام الثاني على التوالي ، وذلك بحضور سعادة العميد عيسى ثامر الدوسري نائب المحافظ وعدد من المسؤولين.
وفي مستهل اللقاء ، أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بأن التميز غاية يجب على كل جهة أن تسعى لتحقيقها وتضعها نصب عينها عند تقديمها للخدمة الحكومية فالهدف الذي انطلق من أجله النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، هو تعزيز تطوير أداء الجهات نحو تقديم خدمة ذات جودة عالية المستوى لجميع المواطنين وذلك ليترجم التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، و صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ، من اهتمام ورعاية كريمة بتلبية احتياجيات الأهالي والمواطنين في كافة المجالات والسعي لتحقيقها بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية، جاء ذلك بمناسبة نيل المحافظة الجنوبية جائزة التميز في التواصل مع العملاء لسنة 2021 ضمن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) للعام الثاني على التوالي وتحقيقها التميز في الأداء من حيث سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع مقترحات وشكاوى المتعاملين بنسب بلغت 100% من مؤشرات قياس الأداء.
كما كرمّ سمو محافظ المحافظة الجنوبية، عدداً من الموظفين ضمن الفريق المختص في متابعة نظام «تواصل»، مشيداً سموه ما يقوم به من دور في إعداد التقارير المفصلة عن مجموع الشكاوى والمقترحات، والطلبات الواردة عبر نظام «تواصل»، وتصنيف المعلومات والبيانات التي يتم تحويلها الى الإدارات المعنية بالجهات الحكومية، كما يتم مناقشتها خلال اجتماع المجلس التنسيقي للنظر حول الحلول المثلى لمعالجتها بالتعاون والتنسيق المشترك، وذلك من أجل رفع توصيات مناسبة حيالها وضمان سرعة التنفيذ والاستجابة لاحتياجات الأهالي والمواطنين.
وأضاف سمو المحافظ بأن الجائزة تعتبر حافزاً لبذل المزيد من مبادرات التواصل وتعزيز الشراكة المجتمعية، متطلعاً سموه إلى تحقيق المزيد من الجهود للخدمات الرقمية المقدمة، وفقاً لمعايير سرعة الإستجابة وجودة خدمة العملاء في كافة المجالات « التنموية والأمنية والاجتماعية «.
من جانبهم أعرب منتسبي المحافظة الجنوبية عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بالدور الذي يقوم به في دعم وتشجيع الكفاءات الوظيفية وصقل القدرات العملية وفق أحدث الأنظمة الإدارية والإلكترونية، من خلال استثمار المنصات الذكية من ضمنها نظام «تواصل» لتقديم الخدمات الحكومية على أكمل وجه، سعياً لتحقق المزيد من تطلعات الأهالي والمواطنين من كافة مناطق المحافظة الجنوبية.
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