اخبار الخليج – بالصور.. محافظ الجنوبية يكرم عدداً من الموظفين بمناسبة فوز المحافظة بجائزة التميز في التواصل مع العملاء لسنة 2021م

محمد بن مسعود - الدمام - التقى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬المحافظة‭ ‬بجائزة‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬لسنة‭ ‬2021م‭ ‬ضمن‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭) ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬العميد‭ ‬عيسى‭ ‬ثامر‭ ‬الدوسري‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بأن‭ ‬التميز‭ ‬غاية‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬أن‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيقها‭ ‬وتضعها‭ ‬نصب‭ ‬عينها‭ ‬عند‭ ‬تقديمها‭ ‬للخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬فالهدف‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭)‬،‭ ‬هو‭ ‬تعزيز‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬الجهات‭ ‬نحو‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬وذلك‭ ‬ليترجم‭ ‬التوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬كريمة‭ ‬بتلبية‭ ‬احتياجيات‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬والسعي‭ ‬لتحقيقها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬نيل‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬ضمن‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭) ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وتحقيقها‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬وكفاءة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مقترحات‭ ‬وشكاوى‭ ‬المتعاملين‭ ‬بنسب‭ ‬بلغت‭ ‬100‭% ‬من‭ ‬مؤشرات‭ ‬قياس‭ ‬الأداء‭.‬

كما‭ ‬كرمّ‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬ضمن‭ ‬الفريق‭ ‬المختص‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المفصلة‭ ‬عن‭ ‬مجموع‭ ‬الشكاوى‭ ‬والمقترحات،‭ ‬والطلبات‭ ‬الواردة‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬،‭ ‬وتصنيف‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تحويلها‭ ‬الى‭ ‬الإدارات‭ ‬المعنية‭ ‬بالجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬مناقشتها‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬التنسيقي‭ ‬للنظر‭ ‬حول‭ ‬الحلول‭ ‬المثلى‭ ‬لمعالجتها‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬توصيات‭ ‬مناسبة‭ ‬حيالها‭ ‬وضمان‭ ‬سرعة‭ ‬التنفيذ‭ ‬والاستجابة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭.‬

وأضاف‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بأن‭ ‬الجائزة‭ ‬تعتبر‭ ‬حافزاً‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬التواصل‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬متطلعاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬للخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬المقدمة،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمعايير‭ ‬سرعة‭ ‬الإستجابة‭ ‬وجودة‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬‮«‬‭ ‬التنموية‭ ‬والأمنية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬‮«‬‭.‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬أعرب‭ ‬منتسبي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوظيفية‭ ‬وصقل‭ ‬القدرات‭ ‬العملية‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬الأنظمة‭ ‬الإدارية‭ ‬والإلكترونية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استثمار‭ ‬المنصات‭ ‬الذكية‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه،‭ ‬سعياً‭ ‬لتحقق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬تطلعات‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬