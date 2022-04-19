الولايات المتحدة تسجّل 35,212 إصابة جديدة بكوفيد-19

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 35,212 إصابة ‏جديدة و 373 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏ وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس بلغت 80,476,479، و‏الوفيات 986,123. أخبار قد تهمك

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