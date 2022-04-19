محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق مباراة ميلان ضد إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) لمشاهدة مباراة القمة التي ستجمع بين إنتر ميلان وأي سي ميلان في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ميلان وإنتر مباشر

وكان التعادل السلبي قد حسم نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت يوم الثلاثاء 1 مارس على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، ومن المتوقع أن تحظى مواجهة اليوم بمتابعة جماهيرية كبيرة نظرًا للصراع التاريخي الكبير بين الفريقين.

مباراة ميلان وإنتر بث مباشر

وكان إنتر تأهل للدور نصف النهائي من البطولة على حساب روما، بعد التغلب عليه بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي بالمباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).

بينما تأهل ميلان إلى نصف النهائي على حساب لاتسيو بعد التغلب عليه برباعية دون رد في الدور ربع النهائي، بالمباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).

ستذاع مباراة ميلان ضد إنتر عبر قناة AD SPORTS 1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي وعصام عبده، وقناة AD SPORTS 2 HD بصوت المعلقين فارس عوض وأحمد الحامد.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ميلان وإنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا

ويقدم موقع المناطق السعودي بثًا مباشرًا لمبارة إنتر ميلان وأي سي ميلان من هنا.