محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ30، من بطولة الدوري الإنجليزي الساعة الـ 10 مساء.

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

وتقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ـ التي يمكنك مشاهدتها من هنا ـ على ملعب «أنفيلد»، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين، من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويأمل ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على آماله في التتويج بلقب البريمييرليج.

ليفربول بث مباشر

كما يهدف ليفربول لمواصلة مطاردة مانشستر سيتي المتصدر لجدول المسابقة برصيد 74 نقطة، للإبقاء على السعي لاسترداد اللقب الغائب.

بينما يأمل مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، في مواصلة الانتصارات بالمسابقة لتحسين أوضاعه في البريمييرليج والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويقدم موقع المناطق بثًا حصريا لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد من هنا.