الرئيس التنفيذي “لتطبيق المطار”: رعاية الأندية الجماهيرية طريقنا لتحقيق الريادة

محمد بن مسعود - الدمام - أحمد حماد

وقع “تطبيق المطار” و”نادي الهلال” اتفاقية، تهدف لرعاية التطبيق للنادي؛ نظراً للشعبية الجماهيرية التي يحظى بها على المستويين المحلي والخارجي؛ ما يمكّن الشركة من تقوية تواصلها مع المجتمع الرياضي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

يأتي ذلك في ظل التنافس الذي تشهده رعاية الأندية الرياضية من قبل العلامات التجارية السعودية، سعياً منها في تحقيق ريادة الأعمال وكسب حصة أكبر من السوق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتطبيق المطار أيمن صالح باسلامة، أن مجال الرياضة يعد أحد أهم المجالات الاستثمارية المثمرة، وذي صلة وثيقة بالقطاع الاقتصادي، وذلك بحسب ما أثبتته الأرقام والإحصائيات في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة الفريدة من نوعها ستختصر الكثير من الوقت، للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء في جميع أنحاء المملكة.

وقال باسلامه: “يأتي استهداف الأندية الرياضية من قبل العلامات التجارية، نظراً لما توفره تلك الرعايات من فوائد جمة، لا تحققها بغيرها، ومن تلك سهولة الوصول إلى القاعدة الجماهيرية لمشجعي كرة القدم وتنوعهم، حيث تسهم رعاية النادي في إتاحة الفرصة للعلامات التجارية إلى تحقيق أهدافها المالية والاستثمارية، وذلك عبر استهداف جماهير كرة القدم، إضافة إلى انتشار علامتها التجارية في الوسط الرياضي بشكل عام”.

أخبار قد تهمك

يذكر أن “تطبيق المطار” هي شركة سعودية متخصصة في مجال السياحة والسفر، وهو التطبيق الأسرع نمواً في السنوات الثلاث الأخيرة، ويستفيد من خدماته أكثر من ثلاثة ملايين عميل في المملكة.