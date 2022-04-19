شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. 4 قطع تحاكي كسوة الكعبة المشرفة من كافة الجهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع وكالة شؤون المعارض والمتاحف، معرضاً ميدانياً بالمسجد الحرام لإثراء تجربة القاصدين بمعلومات عن كسوة الكعبة المشرفة والخطوط المستخدمة فيها.

وأفاد سعادة الوكيل المساعد لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس فارس المطرفي بأن المعرض جاء بصورة مختلفة حيث تم عرض أربعة قطع تحاكي الكسوة الحالية من كافة الجهات، وطريقة الكتابة عليها.

وأوضح "المطرفي" أن الآيات مكتوبة بالخط الثلث وتمت إعادة كتابتها بخط النسخ ليتعرف الزائر والمعتمر على ما هو مكتوب من الآيات على حزام الكعبة وما تحت الحزام، وأيضا قطعة منسج من كسوة الكعبة المشرفة (قنديل ياحي ياقيوم).

وبين أن المعرض يحتوي على ركن الخط العربي، وتواجد خطاط كسوة الكعبة المشرفة مختار عالم شقدار والذي يقوم بإهداء الزوار بطاقات يكتب عليها أسمائهم بالخط العربي.

تأتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الأستاذ عبدالحميد المالكي.