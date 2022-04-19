محمد بن مسعود - الدمام - والدها حاول قتلها.. كشف ملابسات فيديو فتاة البلكونة في مصر

كشفت وسائل إعلام مصرية ملابسات مقطع فيديو صادم انتشر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر ويظهر فيه شخص يحاول إلقاء فتاة من البلكونة.

وأوضحت أن الشخص الذي حاول إلقاء الفتاة هو والدها ، حيث هددها بالقتل رميًا من “البلكونة” ، في مقطع مرعب يحبس الأنفاس.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وفي المقطع ظهر الأب وقد أمسك بابنته من رأسها ونصف جسدها خارج الشرفة محاولًا إلقائها فيما تشبثت الفتاة بقوة في “حبل الغسيل”.

وكانت الابنة ترتدي ملابس خروج، وقد أمسكها والدها من الحجاب الموجود فوق شعرها، وهي تصرخ طلبًا للمساعدة.

وتدخل الجيران لإنقاذ الشابة من يد أبيها، وبالفعل نجح عدد من الأشخاص في سحب الفتاة إلى الداخل وتهدئة والدها.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل الأب المتهور، وطالبوا بضرورة تدخل السلطات والمجلس القومي للمرأة من أجل التحقيق في الواقعة، فيما لم يتم تحديد مكان تصوير المقطع حتى الآن.