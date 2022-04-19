اخبار الخليج – متسابقو «عطر الكلام» يؤدون الاختبار الأخير بمزيج من المقامات الحجازية والأندلسية  

محمد بن مسعود - الدمام - أدى متسابقو «عطر الكلام» منافساتهم الأخيرة في مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية بمزيج من الأصوات المتنوعة ما بين المقامات الحجازية والأندلسية، ومجموعة من العُرب والارتكازات التي أسرت قلوب المشاهدين، قبل معرفة ترتيب الفائزين، وأصحاب المراكز الأولى بفرعي التلاوة والأذان للمسابقة الأكبر من نوعها في العالم.

وشهدت الحلقة قبل الأخيرة من «عطر الكلام» تنافس 8 متسابقين في تلاوة الآيات ورفع نداء الحق بأفضل الأصوات، مما أدى إلى ارتفاع مقدار الثناء والرضا عليهم من لجنة التحكيم التي أكد أعضاؤها ارتفاع الأداء والمعايير لدى المتسابقين الذين وصلوا إلى الاختبار الرابع والأخير في المسابقة العالمية.

وشارك بفرع المسابقة للتلاوة في نهائي المنافسات القارئ الإيراني سيد جاسم موسوي الذي تجوّل بين الأداءات الخاشعة والمبكية، والطبيب البحريني محمد مجاهد، صاحب التراتيل الهادئة والمميزة، إضافةً إلى المتسابق البريطاني محمد أيوب عاصف الذي أبكى بصوته الشجي رئيس لجنة مراجعة المصحف في باكستان، عضو لجنة تحكيم المسابقة الدكتور أحمد تهانوي، وأخيرًا المغربي يونس مصطفى غربي، وهو أحد أصحاب القراءات التحبيرية برواية ورش عن نافع، وكان بحرًا ومزيجًا بين الأداءين الحجازي والأندلسي بحسب أعضاء لجنة تحكيم المسابقة.

وبفرع المسابقة للأذان تنافس كل من الشاب السعودي عبدالرحمن بن عادل مع نظيره السعودي الآخر أنس الرحيلي، ومؤذنين من تركيا، هما محسن كارا، والبجان جليك، وأدى المؤذنان السعوديان أداء رائعًا وشجيًّا بأذانهما المدني، كما شارك المتسابقان التركيان في آخر جولات المسابقة بأداء الأذان التركي، وينتظر إعلان النتائج النهائية للمسابقة في الحلقة الـ19 التي ستعرض غدًا على قناة السعودية عند الخامسة مساءً، إضافةً إلى منصة شاهد.

وتعد مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية ضمن مبادرات الهيئة العامة للترفيه، وشارك في تصفياتها الأولية أكثر من 40 ألف مشترك، من 80 دولة حول العالم، ووصل إلى تصفياتها النهائية 36 متسابقًا، بواقع 18 متسابقًا لفرع التلاوة، و18 آخرين لفرع الأذان.