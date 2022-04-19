بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس “مازي” تقدما بنسبة 0.1 %، مسجلا 13.052,07 نقطة. كما ارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.1 % ليستقر عند 1.057,37 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.2 % مسجلا 982,4 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات عند جلسة الإغلاق ما مجموعه 64,27 مليون درهم مغربي. أخبار قد تهمك

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