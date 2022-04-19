محمد بن مسعود - الدمام - “شفته جثة قدامي”.. بالفيديو: والد طفل نهشته 9 كلاب ضالة بـ الخفجي يروي تفاصيل الواقعة المؤلمة

كشف مواطن تفاصيل تعرض ابنه لإصابات بالغة في أماكن متفرقة بجسده بعد أن هاجمته 9 كلاب ضالة في حي المحمدية بالخفجي.

وقال المواطن في حديثه لقناة الإخبارية، إن الإصابات التي تعرض لها ابنه الصغير ذو الأبع أعوام، في جسده بالكامل، من الرأس للأرجل، حيث أصيب بجروح بالغة.

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وأشار إلى أنه كان يخرج ليلعب مع أصدقائه أمس، واستدرجته الكلاب حتى دخل الملعب فاهجمته، موضحًا أنه علم الخبر من أخته الصغيرة وهو بالمنزل فذهب به مسرعًا إلى المستشفى.

ولفت إلى أن المستشفى كانت إمكانياتها محدودة واضطر لتقديم طلب تحويل إلى مستشفى آخر، وهو ما أخذ وقتًا، حتى تم تحويله إلى مستشفى القطيف وأجروا له عملية في الرأس.

وعن ردة فعله بعد رؤيته لابنه بعدما هاجمته الكلاب، قال: “انهرت شفته جثة مرمية قدامي ما أدري حي أو ميت.

وأكد المواطن أن أهالي المنطقة يعانون من الكلاب الضالة منذ 8 أشهر، حتى أنها تهاجم الكبار أيضًا، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بشكاوى لأكثر من مرة لأمانة المنطقة الشرقية والبلدية دون جدوى، مؤكدًا أنه سيتقدم بشكوى للجهات المسؤولة.