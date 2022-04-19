اخبار الخليج – اكتمال قائمة المتنافسين في نهائي المسابقة العالمية «عطر الكلام»



وبتأهل المغربي يونس مصطفى غربي، والإيراني سيد جاسم موسوي في فرع التلاوة، إضافةً إلى السعودي عبدالرحمن بن عادل، والتركي محسن كارا بفرع الأذان اكتملت جميع أطراف نهائي المسابقة العالمية التي جمعت أعذب الأصوات وأكثرها جمالًا في قراءة القرآن ورفع الأذان.

وكانت الجولة الأولى من التصفيات نصف النهائية للمسابقة شهدت تأهل كل من القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والبحريني محمد مجاهد إلى نهائي المسابقة بفرع التلاوة، والتركي البجان جليك، والسعودي أنس الرحيلي بفرع الأذان، ليصبح مجموع المتسابقين في نهائي «عطر الكلام» 8 متنافسين، منقسمين بين فرعي التلاوة والأذان، بواقع 4 متسابقين لكل فرع.

وتميزت الجولة قبل الأخيرة من المسابقة بتجليات عذبة أسرت قلوب المشاهدين، وأعادت إلى أذهانهم أداءات كبار القراء في التنويع بين المقامات، وتحبير آيات القرآن بأصوات تلين لها الأفئدة، وتخشع لها الجوارح.

وتتميز المسابقة التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه بمعاييرها الدقيقة، ولجنة تحكيمها التي تعزز التنافسية، وتعرض منافساتها يوميًّا على قناة

محمد بن مسعود - الدمام - اكتملت قائمة المتنافسين على المراكز الأولى في نهائي مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية «عطر الكلام»، إثر مغادرة المتسابقين عزت السيد بفرع التلاوة، وأركان القيسي بفرع الأذان، بعد اجتياز منافسيهم إلى المرحلة النهائية للمسابقة التي تأهل إليها من قبل 4 مشاركين بفرعي التلاوة والأذان.وبتأهل المغربي يونس مصطفى غربي، والإيراني سيد جاسم موسوي في فرع التلاوة، إضافةً إلى السعودي عبدالرحمن بن عادل، والتركي محسن كارا بفرع الأذان اكتملت جميع أطراف نهائي المسابقة العالمية التي جمعت أعذب الأصوات وأكثرها جمالًا في قراءة القرآن ورفع الأذان.وكانت الجولة الأولى من التصفيات نصف النهائية للمسابقة شهدت تأهل كل من القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والبحريني محمد مجاهد إلى نهائي المسابقة بفرع التلاوة، والتركي البجان جليك، والسعودي أنس الرحيلي بفرع الأذان، ليصبح مجموع المتسابقين في نهائي «عطر الكلام» 8 متنافسين، منقسمين بين فرعي التلاوة والأذان، بواقع 4 متسابقين لكل فرع.وتميزت الجولة قبل الأخيرة من المسابقة بتجليات عذبة أسرت قلوب المشاهدين، وأعادت إلى أذهانهم أداءات كبار القراء في التنويع بين المقامات، وتحبير آيات القرآن بأصوات تلين لها الأفئدة، وتخشع لها الجوارح.وتتميز المسابقة التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه بمعاييرها الدقيقة، ولجنة تحكيمها التي تعزز التنافسية، وتعرض منافساتها يوميًّا على قناة السعودية عند الخامسة مساءً، إضافةً إلى منصة شاهد.

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