شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» تطلق دليل الاشتراطات الصحية للمساكن الجماعية للأفراد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الصحة العامة "وقاية" عن إطلاق دليل الاشتراطات الصحية للمساكن الجماعية للأفراد.

وأوضحت أن الدليل يقدم بعـض النصائح والإجراءات الوقائية والإرشادات التوعوية لتحسـين الوضـع الصحـي فـي السـكن الجماعـي للأفراد، حيـث أن مـن المتوقـع أن كل سـكن جماعـي يحتـاج إلـى مثـل هـذا الدليـل.

وأضافت: " يفضـل من يطلع عليـه يكون قبـل تصميـم السـكن أو قبـل تنفيـذ أعمـال الترميـم والتحديـث علـى أي سـكن عمالـة"، مؤكدة أن هذا الدليل يعزز الصحــة والسلامة المهنيــة فــي الســكن الجماعــي للأفراد.