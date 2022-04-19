شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تشيد بجهود المملكة التنموية والإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في الرياض اليوم، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لدى دول مجلس التعاون الخليجي خالد خليفة، والوفد المرافق له.

وناقشا أبرز المستجدات الإقليمية والعالمية فيما يخص شؤون اللاجئين وعرض الاتجاهات العالمية للنزوح والذي وصل إلى مستويات قياسية، وكذلك الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمستفيدين اللاجئين في مختلف دول العالم.

وأشاد خالد خليفة بجهود المملكة العربية السعودية في مجال العمل التنموي والإنساني والذي يمتد على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى عمق العلاقة بين الصندوق السعودي للتنمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والممتدة على مدى أكثر من عشرة أعوام، والتي استفاد منها أكثر من خمسة ملايين لاجئ حول العالم.

وأكد أن هذا التعاون المشترك قد خفّف من معاناة ظروف اللجوء الإنساني، كما أحدث فارقاً في حياة الأسر النازحة قسرًا في ظل الاحتياجات المتزايدة، وأزمات إنسانية تمتد لسنوات عديدة.

الجدير بالذكر أن المملكة تمتلك سجلاً حافلاً في مجال الدعم الإنساني والتنموي من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم برامج متعددة في مجالات إنسانية وتنموية مختلفة للمنظمات الدولية.