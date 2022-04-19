نائب أمير الرياض يستقبل وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم , اليوم , معالي وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، يرافقه سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية. أخبار قد تهمك

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