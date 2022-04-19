روسيا تقرر طرد عشرات الدبلوماسيين الأوروبيين.. وبريطانيا ترد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم، أن موسكو قررت طرد 37 دبلوماسيًا أوروبيا على أساس المعاملة بالمثل.
فيما ردت بريطانيا، بإعلانها سحب اعترافها ببورصة موسكو للأوراق المالية، مؤكدة أن عدم الاعتراف ببورصة موسكو دليل على توقف الاستثمارات الأجنبية.
وكشفت الحكومة البريطانية، أن المرحلة المقبلة من الصراع في أوكرانيا ستكون جذرية وستستمر لأشهر، مشيرة إلى أن الهجوم الروسي الجديد في أوكرانيا يؤكد أنها لم تفهم الدرس جيدا.
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من ناحيتها أكد الرئاسة الأوكرانية أن المرحلة الثانية من الحرب بدأت، وأن كله ثقة في قواته المسلحة المستعد للدفاع عن الوطن، لافتة إلى أن الجيش الروسي يركز جزءًا كبيرًا من قواته في الهجوم على شرق أوكرانيا.
فيما أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب بسرعة هو تسليح أوكرانيا وحظر النفط والغاز الروسيين.
وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية، إلى أن الجيش الروسي يواصل محاصرة مدينة خاركيف جزئيا وينقل فرق صواريخ مضادة للطائرات للإقليم، مؤكدة أن روسيا تنقل الأسلحة من مناطقها الوسطى والشرقية إلى أوكرانيا.
ياتي هذا في الوقت الذي اعلن فيه الاتحاد الأوروبي، أنه يبحث فرض عقوبات إضافية ضد روسيا المستمرة في انتهاك حقوق الإنسان بأوكرانيا.
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