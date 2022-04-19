محمد بن مسعود - الدمام - قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، إن ظروف إنتاج وتعبئة السوبيا من قبل الباعة المتجولين قد تفتقد للشروط الصحية، لذا ينصح بتحضيرها منزليًا لأكثر صحة وأقل نسب سكر.
وبينت أن ما يتداول بشأن أن السوبيا تضاف لها ألوان صناعية وقد تحتوي على الكحول الإيثيلي ومليئة بالفطريات نتيجة تحضيرها وشرائها من الباعة المتجولين مجرد شائعة.
وأكدت هيئة الغذاء والدواء، أن النسبة الضئيلة من الإيثانول في السوبيا ناتجة عن تفاعلات كيميائية طبيعية.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر للحفاظ على صحتك.. تنبيه هام من الغذاء والدواء بشأن إنتاج السوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.