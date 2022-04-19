للحفاظ على صحتك..  تنبيه هام من الغذاء والدواء بشأن إنتاج السوبيا

محمد بن مسعود - الدمام - قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، إن ظروف إنتاج وتعبئة السوبيا من قبل الباعة المتجولين قد تفتقد للشروط الصحية، لذا ينصح بتحضيرها منزليًا لأكثر صحة وأقل نسب سكر.

وبينت أن ما يتداول بشأن أن السوبيا تضاف لها ألوان صناعية وقد تحتوي على الكحول الإيثيلي ومليئة بالفطريات نتيجة تحضيرها وشرائها من الباعة المتجولين مجرد شائعة.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء، أن النسبة الضئيلة من الإيثانول في السوبيا ناتجة عن تفاعلات كيميائية طبيعية.