محمد بن مسعود - الدمام - مأساة مروعة.. دخل يغسل سيارته داخل المحطة فخرج جثة هامدة

لقي رجل مصرعه بطريقة مروعة داخل محطة غسيل سيارات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكر موقع “نيوزويك” الأمريكي، أن الحادثة وقعت مساء السبت في ولاية كاليفورنيا، عندما غادر السائق سيارته من طراز “سيون إكس بي” داخل محطة الغسل الآلي.

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وتقول الشرطة: إن جثة الرجل (56 عامًا)، تُركت لنحو 30 دقيقة قبل أن يجري اكتشاف أمرها، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وذكرت أنها تلقّت بلاغًا بشأن حادثة في محطة آلية لغسل السيارات في مقاطعة إسكونديدو، حيث عثر عناصرها على رجل مصاب بجروح خطيرة في المحطة.

وتبيّن من التحقيقات الأولية أن الرجل غادر سيارته داخل مسرب المحطة، الذي يصبح ضيقًا بفعل وجود السيارة بداخله وبكارات التنظيف على الجانبين ومن الأعلى.

وما يثير الاستغراب في القصة أنه ما أن علق الرجل في المسرب، حتى انطلق جرس الإنذار، لكن الأمر استمر 30 دقيقة قبل أن يلاحظ زبون آخر في المكان وجود مشكلة ما في المحطة ويتصل بالشرطة.

وحاولت فرق الإنقاذ إسعاف الرجل، لكنه توفي متأثرًا بجروحه.

وتقول الشرطة إنها لا تعرف سبب خروج الرجل من السيارة.