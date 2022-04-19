اخبار الخليج – وزير شئون الكهرباء والماء: تكريم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دافع للمزيد من البذل والإنجاز

محمد بن مسعود - الدمام - ثمن سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء وسعادة الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، تفضّل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتكريم هيئة الكهرباء والماء ضمن الجهات الحكومية الفائزة بجائزة التميز في التواصل مع العملاء لعام 2021 ضمن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل».

وقال سعادة الوزير إنّ ما حققته هيئة الكهرباء والماء في نظام «تواصل» من أداء إيجابي للعام الرابع على التوالي، هو انعكاس للنجاح الملموس في خطة تطوير الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، مؤكداً بأن الهيئة ستستمر في تعزيز جهودها بتعزيز عملية الاتصال المباشر مع الجمهور، والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم، والرد على كافة تساؤلاتهم بما يضمن أعلى معايير الجودة بشأن الخدمات التي تقدمها لاسيّما عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» وتطبيقه الإلكتروني.

ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة بأن الهيئة قامت بتطوير آلية العمل، وتحسين مستوى الإنتاجية، ومواصلة تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالكهرباء والماء وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة لكسب رضا المواطنين والمقيمين وتعزيز ثقتهم بخدمات الهيئة، الأمر الذي يساهم في دعم المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.

وقال سعادة الرئيس التنفيذي إنّ نظام «تواصل» يمثّل منصة مباشرة يتم فيها التواصل الفعال بين المواطنين والمقيمين مع المسؤولين ومن هذا المنطلق يتم تلبية احتياجاتهم، والاستماع لملاحظاتهم، وتسجيل آرائهم ومقترحاتهم، مثمناً دور هذا البرنامج وما يحظى به من اهتمام ومتابعة من قبل المسؤولين بالحكومة بشكل مباشر، حيث يتم رفع الملاحظة المستلمة إلى المستويات الإدارية المختلفة بشكل تلقائي في حال عدم الرد خلال الفترة الزمنية المحددة للرد.

وأشاد سعادة الوزير وسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بنظام «تواصل» باعتباره عزز آلية العمل، كما تميز بتسهيل عملية التواصل المباشر مع الجهات ذات الاختصاص، واستطاع أن يحقق رضا الجميع، مؤكدين على أن الهيئة ستمضي قُدماً لتقديم وتحسين خدماتها للمواطنين والمقيمين، كما أنها ستقوم بتوظيف أفضل الحلول التقنية لرفع جودة خدماتها واختصار وقت الخدمة، مثمنين جهود كافة الموظفين بالهيئة باعتبارهم الثروة الحقيقية التي ساهمت في فوز الهيئة وتميزها للحصول على جائزة التواصل مع العملاء، وذلك يعكس ثوابت الهيئة التي تعتبر العميل شريك لا غنى عنه في عملية التطوير والتحسين بخدمات الكهرباء والماء.

وفي الختام، عبّر كلاً من سعادة الوزير والرئيس التنفيذي للهيئة عن اعتزازهما بحصول هيئة الكهرباء والماء على جائزة التميز في التواصل مع العملاء لسنة 2021 بعد أن حققت التميز في الأداء من حيث سرعة وكفاءة الاستجابة في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» بنسبة 100%، معتبرين هذا النجاح والتميز يدل على حرص موظفي الهيئة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وأنهم مستمرين نحو تحقيق النجاح الدائم، والتميز في كافة الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء.