اخبار الخليج – بنك البحرين الوطني يستضيف غبقته الرمضانية السنوية

محمد بن مسعود - الدمام - استضاف بنك البحرين الوطني غبقته الرمضانية السنوية التي طال انتظارها بعد توقفها لعامين بسبب الجائحة، وذلك يوم الجمعة الموافق 15 أبريل 2022 بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج، بحضور السيد فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، إلى جانب منتسبي فريق الإدارة التنفيذية بالبنك، وموظفي البنك مع مرافقيهم من أفراد العائلة والأصدقاء.

هذا وتم تنظيم الغبقة من قِبل اللجنة الاجتماعية في بنك البحرين الوطني، بحضور أكثر من 750 شخص، لتعد بذلك أحد أكبر التجمعات الرمضانية في المملكة لهذا العام. وقد حظي الموظفون فيها بأمسية مبهجة مفعمة بالأجواء الرمضانية والفعاليات الترفيهية التفاعلية، بما في ذلك المسابقات والسحوبات على جوائز نقدية. كما تم خلال الغبقة تكريم فريق برنامج «نقصتنا» الذي يقدمه بنك البحرين الوطني، وذلك تقديراً لجهودهم الاستثنائية وعملهم الجاد الذي أسهم في إطلاق برنامج «نقصتنا» بنسخته الثانية بنجاح.

وقد شهدت الفعالية أجواء مميزة من الحماس والتفاعل بمناسبة لم شمل الفريق احتفاءًا بهذا الشهر الفضيل بعد توقف دام لعامين، وإنما تعكس هذه المبادرة التزام بنك البحرين الوطني بالاستثمار في تعزيز رفاهية كافة الموظفين والشركاء، وذلك من خلال السعي الدائم لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.