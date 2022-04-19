نائب أمير جازان يلتقي رئيس وأعضاء مجلس غرفة المنطقة الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة جازان أحمد أبو هادي، وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة بداية فترة أعمال المجلس في دورته العاشرة.

وشدد سموه على ضرورة قيام المجلس بدوره الفاعل في تحفيز الاستثمارات وتوفير البيئة الجاذبة ليشارك رجال وسيدات الأعمال في مشاريع التنمية بما يعود بالنفع على جازان وسكانها , منوها بدعم القيادة الحكيمة -حفظها الله- لقطاع الأعمال من خلال المبادرات والبرامج التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، والدور الحيوي الذي تقوم به الغرفة في تحفيز الاستثمارات ودعم قطاع الأعمال من خلال اللجان المتعددة، وأهمية مواصلة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المعتمدة لتوفير بيئة جاذبة لقطاع الأعمال في المنطقة ودعم الجميع ليشارك في مشاريع التنمية بما يعود بالنفع على المنطقة وساكنيها.

واستمع لشرح من رئيس غرفة جازان عن الخطط والأنشطة والبرامج التي تعتزم الغرفة تنفيذها خلال الفترة القادمة، وتطلعاتها لتعزيز التعاون البناء بين القطاع العام والخاص بالمنطقة.