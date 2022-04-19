شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف مستفيد من مساعدات مركز الملك سلمان بـ 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 528 سلة غذائية رمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مقاطعات دار النعيم وتفرغ زينة والميناء بجمهورية موريتانيا، استفاد منها 3.168 فردا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.

ويستهدف المشروع توزيع 2.509 سلال غذائية في تسع مقاطعات موريتانية تشمل المواد الأساسية كالأرز والعدس والسكر والملح وغيرها، يستفيد منها 15 ألف فرد.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية بقرية جيري التابعة لمنطقة فتية بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 2,500 فرد، وذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس أيضا 1.341 سلة غذائية في جمهورية طاجيكستان، ضمن مبادرة "إطعام" الرمضانية، حيث جرى التوزيع في مناطق دوشنبه، فاهدات، سانجفور، راشت، كولاب، دنغره، استفاد منها 6.705 أفراد.

وتستهدف توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية لأكثر من 51 ألف مستفيد من الفئات الأكثر احتياجاً في طاجيكستان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.