شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. إزالة 1121 سيارة تالفة خلال الربع الأول من 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة منطقة تبوك 133,361 متراً مكعباً من مخلفات الهدم والبناء وقامت بدهان 65,492 متراً طولياً من البردورات والأرصفة والخطوط الأرضية خلال الربع السنوي الأول من العام الحالي 2022م، حيث عملت على إزالة 1,121 سيارة تالفة ومعالجة 6,817 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، و1,524 حاوية.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بأعمال النظافة، أو غيرها من المخالفات، عبر قنوات الأمانة المتاحة لتلقي البلاغات.