شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» توقع مذكرة تفاهم لتنمية المعارف والمهارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تأتي مذكرة التفاهم مع جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين

- حرص على رفع كفاءة رأس المال البشري

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين، حيث مثل الوزارة في توقيع المذكرة وكيل الاستراتيجية وتحقيق الرؤية راشد الجلاجل، فيما مثل الجمعية في توقيعها رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد اليحيى.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في تنمية المعارف والمهارات وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالاستشارات الإدارية، ورفع كفاءة رأس المال البشري وتقديم الشهادات المهنية الاحترافية العالمية، وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى الارتقاء بالكوادر الوطنية.

يذكر أن الوزارة تسعى من خلال إبرام هذه المذكرات إلى تكوين شراكات استراتيجية وبناء علاقات تكاملية، مع مختلف الجهات في كافة القطاعات لرفع جودة خدماتها المقدمة لمستفيديها.