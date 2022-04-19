شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة عسير»: استفادة 415 ألف من عيادات الأسنان في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت عيادات ومراكز طب الأسنان المتخصصة في عسير، خدماتها لـ(415288) مستفيدا، وذلك خلال العام الماضي 2021م، من خلال 247 عيادة منها 68 عيادة بمراكز الأسنان التخصصية فيما بلغ عدد العيادات بالمستشفيات 25 عيادة وفي مراكز الرعاية الصحية 155 عيادة منها 14 عيادة محمولة.

وأوضحت "صحة عسير" أنه تم خلال نفس الفترة إجراء 495 عملية جراحية في الفك والأسنان، إضافةً إلى تقديم الإجراءات العلاجية لـ 390296 مراجعا، فيما بلغ عدد الإجراءات الوقائية 265776 إجراء وقائيا، حيث شملت التوعية الصحية والفلورة الموضعية ومتابعة الحوامل.

وأبانت أن إجمالي عدد حالات خلع الأسنان بلغ 34830 حالة، منها 14823 حالة خلع أسنان دائمة و20007 حالات خلع أسنان لبنية، لافتةً إلى أن عدد حالات شق الحلق والشفاه الأرنبية التي تم عملها بلغ 35325 حالة.