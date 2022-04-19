اخبار الخليج – سمو محافظ الجنوبية: الإنجاز يدفعنا لتوسيع مشاركة الأهالي لرصد مختلف احتياجات المناطق التنموية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أن توجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تعد نبراس عمل لتعزيز التواصل والتفاعل مع المواطنين والمقيمين والأخذ بإحتياجاتهم وآرائهم ومقترحاتهم لمواكبة تحقيق التنمية الشاملة والتقدم والنماء، منوهاً بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تحقيق التحّول الإلكتروني لكافة الخدمات والتعاملات المقدمة لعموم المواطنين والمقيمين لضمان سرعة الفاعلية مع مختلف الاحتياجات.

جاء ذلك بمناسبة نيل المحافظة الجنوبية جائزة التميز في التواصل مع العملاء لسنة 2021 ضمن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) للعام الثاني على التوالي وتحقيقها التميز في الأداء من حيث سرعة وكفاءة الاستجابة مع مقترحات وشكاوى المتعاملين بنسب بلغت 100% من مؤشرات قياس الأداء.

وأعرب سمو محافظ المحافظة الجنوبية عن بالغ فخره واعتزازه بالتكريم الذي حظيت به المحافظة الجنوبية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال تكريم سموه للجهات الحكومية الحاصلة على جائزة التميّز في التواصل مع العملاء لسنة 2021 (تواصل)، مبيناً سمو المحافظ بإن هذا الإنجاز يعد دافعاً نحو توسيع مشاركة وتفاعل الاهالي في رصد احتياجاتهم التنموية، ومواصلة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بتميز وجودة عالية، مؤكداً سموه بإن المحافظة الجنوبية ماضية في خطتها لتطوير قنواتها التواصلية عبر رفدها بمنظومة ذات جودة وفعالية.

وأكد سمو المحافظ بإن دعم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية،كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز، لتوجيه معاليه المستمر في تلبية ومتابعة احتياجات الأهالي والمواطنين بما يخدم ذلك مبدأ الشراكة المجتمعية الذي تنشده المحافظة، انسجاماً ذلك مع رؤية المحافظة التي تنص على «محافظة آمنة مزدهرة بالتواصل مع الأهالي».

ونوه سمو محافظ المحافظة الجنوبية بإنه قناة «تواصل» تعتبر من أهم المنصات الالكترونية للتواصل مع المواطنين والمقيمين، لدورها في بناء صورة شاملة لما يتطلع له أهالي المحافظة، لإسهام المنصة في تطوير العديد من الخدمات التنموية وإيجاد أفضل الحلول للعملاء، مشيداً سموه بما يحظى به «تواصل» من ثقة لدى مستخدميه لدوره في تلبية تطلعات مستخدميه.

الجدير بالذكر بإن المحافظة الجنوبية فازت مؤخراً بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2021م عن فئة القطاع العام- أفضل ممارسة في المشاركة الالكترونية المجتمعية لمشروع «المجلس الإفتراضي للمحافظة الجنوبية»، كما وصل مجموع القنوات المباشرة والإلكترونية 23 قناة مختلفة تأتي جميعها لتسهيل عملية التواصل والمتمثلة في تلقي واستلام الآراء والمقترحات وإيصالها للجهات الحكومية المعنية.