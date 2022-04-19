محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أزالت أمانة منطقة تبوك 133,361 متراً مكعباً من مخلفات الهدم والبناء وقامت بدهان 65,492 متراً طولياً من البردورات والأرصفة والخطوط الأرضية خلال الربع السنوي الأول من العام الحالي 2022م، حيث عملت على إزالة 1,121 سيارة تالفة ومعالجة 6,817 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، و 1,524 حاوية.
داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بأعمال النظافة أو غيرها من المخالفات عبر قنوات الأمانة المتاحة لتلقي البلاغات.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة منطقة تبوك ترفع أكثر من 133 ألف متر مكعب من أنقاض الهدم والبناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.