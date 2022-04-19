فيديو | فاجعة في أندونيسيا.. انهيار متجر على رؤوس المتسوقين

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر فرق الدفاع المدني في مقاطعة كاليمانتان الجنوبية بإندونيسيا، في أعمال رفع الأنقاض، والبحث عن أحياء، بعد انهيار متجر مكون من ثلاثة طوابق فوق رؤوس المتسوقين، حيث امتلأ المتجر بالعملاء الذين يتطلعون إلى شراء طعام للإفطار خلال شهر رمضان.
وأدى الانهيار إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، فيما تستمر أعمال البحث والانقاذ ورفع الأنقاض.
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