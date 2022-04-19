محمد بن مسعود - الدمام - رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية هذا العام بـ2.8% إلى 7.6%. فيما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2022 من 4% إلى 3.7%، كما خفض توقعاته للنمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 4.6% في 2022. وتوقع الصندوق تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022 من 6.1% في 2021، وانكماش اقتصاد روسيا 8.5% في 2022 و2.3% في 2023.

كانت هذه تفاصيل خبر «النقد الدولي»: اقتصاد السعودية سيرتفع لـ7.6%.. ونمو أمريكا سينخفض إلى 3.7% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.