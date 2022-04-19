اخبار الخليج – جامعة البحرين تستعرض أنظمة الدراسات العليا في لقاء طلابي

محمد بن مسعود - الدمام - قالت عميدة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة البحرين الدكتورة عذراء سيد عباس الموسوي: “إن اللقاءات التي تنظمها العمادة بشكل دوري لطلبتها، تعد حلقة الوصل بين الطلبة ومسؤولي الكليات المعنية ببرامج الدراسات العليا، وتساعد على حل المشكلات، وتذليل العقبات”.
وأكدت د. الموسوي – خلال لقاء مفتوح نظمته العمادة مع طلبة الدراسات العليا مؤخراً – حرص الجامعة على تعرف آراء الطلبة تجاه مختلف الشؤون الأكاديمية، وتشجيع المناقشات البناءة مع مسؤولي برامج الدراسات العليا، وبناء الثقة المتبادلة.
واستعرض اللقاء عدة موضوعات من أهمها: متطلبات الدراسات العليا، ونظام الدراسات العليا بالجامعة. وحثت د. الموسوي الطلبة على المتابعة المستمرة مع منسقي الدراسات العليا بالكليات، بالإضافة إلى متابعة سجلهم الأكاديمي عبر حسابهم الإلكتروني الجامعي لمعرفة المستجدات.
وتطرح جامعة البحرين 43 برنامجاً في مرحلة الدراسات العليا بمختلف التخصصات في سبع كليات، بواقع 34 برنامجاً للماجستير، و9 برامج للدكتوراه.
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