أداء صلاة الميت على الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز

وأدى الصلاة معه المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز والأمير فهد بن عبدالله بن محمد والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن والأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية (ابن الفقيدة)، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان وعدد من أصحاب الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.
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