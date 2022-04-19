الراجحي يفتتح الاجتماع الأول للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم الثلاثاء 18 / 09 / 1443هـ الموافق 19 / 04 / 2022م الاجتماع الأول للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأعرب المهندس الراجحي عن سروره بالعمل مع ممثلي الجهات الوطنية ذات العلاقة بمجال السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا على دورها في رفع كفاءة وجاذبية سوق العمل، والإسهام في نمو اقتصاد البلاد عبر زيادة امتثال المنشآت وتأمين بيئات العمل للعاملين، ما يشجع رواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في السوق السعودي الذي تجعله هذه التشريعات سوقًا واعدًا وطموحًا يحقق تطلعات رؤية المملكة 2030.

واختتم الراجحي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع بتذكير أصحابَ المعالي والسعادة الأعضاءَ بالمسؤولية الوطنية التي يلقيها على كاهلهم هذا التمثيل لجهاتهم في المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، متمنيا أن يوفق الله الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه، بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة، وأن تكون منجزاته مهمة في نهضة البلاد ونمو الاقتصاد الوطني وازدهاره.

يشار إلى أن هذا المجلس هو أحد مخرجات البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، الذي يسعى إلى تحسين وتوحيد التشريعات وإجراءات الرقابة ورفع مستوى الامتثال في سوق العمل السعودي؛ عن طريق التكامل مع الجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد والقدرات؛ لتكون المملكة أنموذجا رائدا في هذا المجال على المستوى العالمي.