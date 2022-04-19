شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوفر 3 ملايين لتر من المياه للنازحين بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي لمخيمات النازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال شهر مارس 2022م، ضخ 1,627,000 لتر من المياه الصالحة للخزانات، وضخ 1,627,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وتنفيذ 144 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.

هذا إضافة إلى إجراء 78 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، وحملتين تنظيف للمخيمات، وصيانة 23 حمامًا، وتوزيع 120 حقيبة لنظافة الحمامات، وإجراء 180 عملية شفط لمياه الأمطار، وتنفيذ 470 عملية ردم لمستنقعات الأمطار، وقد استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.