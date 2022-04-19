شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مخالفين لارتكابهم مخالفات صيد دون ترخيص بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفة الصيد دون ترخيص، في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، وعثر بحوزتهم على بندقية رش (شوزن)، وبندقيتين هوائيتين، و(491) ذخيرة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة بندقية الرش (الشوزن) غرامة (100) ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.

ودعا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.